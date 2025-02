Ein 88-Jähriger und seine Frau sind am Samstag in Berlin-Marzahn lebensgefährlich verletzt worden – der Mann starb kurz darauf. Die Polizei nahm nach der Tat in der Lea-Grundig-Straße einen Familienangehörigen fest.

Für den 88-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Er starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu ihrem Alter lagen zunächst nicht vor. Sie sei nicht vernehmungsfähig, hieß es.