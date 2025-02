Eine menschenähnliche Puppe hat erneut einen Polizeieinsatz am Landwehrkanal ausgelöst. An der Lohmühlenbrücke in Berlin-Neukölln wurde am Morgen ein lebloser Mensch gemeldet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Puppe handelte. Die Wasserschutzpolizei holte die Puppe aus dem Kanal.