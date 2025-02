Julia Berlin Samstag, 08.02.2025 | 19:09 Uhr

Na und? Was spricht denn dagegen dass auch die Mitarbeiter die Lebensmittel erhalten? Der Großteil arbeitet ehrenamtlich und ein paar Äpfel, Orangen etc. für ihren Einsatz finde ich völlig in Ordnung. Was wissen wir über deren Lebenssituation? Gar nichts. Vielleicht sind sie ja selbst bedürftig und möchten einfach nur Anderen helfen.

Ich lese hier in vielen Kommentaren nur Neid auf die Ärmsten der Armen. Das ist schlimm, dezent ausgedrückt.