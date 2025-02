En neues Beratungsprojekt richtet sich an Berliner Mieter, denen die Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt wird. Vier Bezirke arbeiten dafür mit dem Mieterverein zusammen. Was hinter dem Projekt steckt, erzählt Geschäftsführer Sebastian Bartels.

Wenn Vermieter ihren Mietern kündigen, ist der häufigste Grund: "Eigenbedarf". Doch so einfach geht die Kündigung gar nicht über die Bühne - besonders nicht in Berlin. Was Mieter und Vermieter beachten müssen. Von Efthymis Angeloudis

Auch Umwandlungen sind nach Meinung Ihres Vereins ein Problem. Also wenn ein Mietshaus quasi komplett gekauft wird und in Eigentumswohnungen umgewandelt wird. Da gilt auch in Berlin eine Kündigungssperrfrist von zehn Jahren.

Ja, das ist richtig. Aber in vielen Fällen ist die ausgelaufen. Das ist im Grunde eine rollende Lawine, die immer in Bewegung gesetzt wird, wenn diese lange Frist ausläuft. Wir haben seit Jahrzehnten eine Umwandlungswelle. Das wird oft vergessen.

Man denkt, das ist eine Sache der letzten Jahre. Nein, denn es wurde schon in den 1990er Jahren, sowie in den Nuller- als auch in den Zehnerjahren massiv umgewandelt in der Stadt. Wir haben es jetzt im Grunde mit Altfällen zu tun.