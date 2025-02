Die Zahl der erfassten Sexualdelikte in Fahrzeugen und Haltestellen der BVG hat 2024 im Vergleich zu 2023 um 15 Prozent zugenommen. In S-Bahn und Regionalbahn wurden hingegen etwas weniger Sexualstraftaten als 2023 verzeichnet. Insgesamt geschieht im Berliner ÖPNV allerdings mehr als ein sexueller Übergriff pro Tag (380 Delikte im Jahr 2024).



Insgesamt sind in beiden Jahren bei 90,27 Prozent aller Sexualdelikte im Nahverkehr die Opfer weiblich. In U-Bahnen lag die Zahl im Jahr 2023 bei 96,55 Prozent (56 von 58), in 2024 bei 95,24 Prozent (80 von 84). Dabei sind so gut wie alle Tatverdächtigen bei Sexualdelikten männlich. Trotz Videoüberwachtung ist die Aufklärungsquote bei Sexualdelikten niedrig. Bei 380 Fällen im Jahr 2024 konnten in 125 Fällen Tatverdächtige festgestellt werden. Das entspricht einem Anteil von 32,89 Prozent.

Die Grünen-Abgeordnete Antje Kapek bezeichnet dies als erschreckend, zumal die Dunkelziffer wohl deutlich höher liege: "Solange Berlins Frauen und Mädchen in Berlin Angst haben müssen, den Nahverkehr zu benutzen, sind sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.", so Kapek. Sie fordert unter anderem Frauenabteile in der U-Bahn und Sicherheitskonzepte für die Bahnhöfe und Haltestellen.