Mögliche Brandstiftung an Bildungszentrum in Neukölln

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Neukölln mutmaßlich einen Brandanschlag auf ein Bildungszentrum verübt. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Anwohner hatten demnach in der Nacht Flammen an der Eingangstür und am Schaufenster des Gebäudes in der Briesestraße bemerkt. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Angaben zufolge die Flammen löschen noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.