Eine Sprecherin bestätigte dem rbb am Dienstagmorgen, dass es am Montag einen Einsatz in der Harzer Straße gegeben hat. Demnach hatte das Ordnungsamt die Polizei um Amtshilfe gebeten, nachdem es in dem Lokal in der Harzer Straße die Automaten entdeckt hatte. Die Spielautomaten sollen nach rbb-Informationen in einem geheimen Raum mit Bar gestanden haben.

Das Landeskriminalamt ermittelt jetzt wegen unerlaubten Glücksspiels.