Das Kind fiel gegen 18.45 Uhr in den Neuköllner Schifffahrtskanal, die Feuerwehr rückte mit 36 Leuten und Rettungsgeräten an. Das Kind sei aber noch vor dem Eintreffen aus dem Kanal geholt worden. Es wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Kind und ein junger Mann sind auf Berliner Gewässern in das Eis eingebrochen. Beide wurden aber am Montagabend aus dem kalten Wasser gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der junge Mann brach in Köpenick in den Fluss Dahme ein. Er konnte sich selbst retten, bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf, und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.



Angesichts der Eisschichten auf den Seen und Kanälen und des sonnigen Wetters warnte die Feuerwehr: "Bitte betreten Sie auf keinen Fall Gewässer - Lebensgefahr! Man kann nie zuverlässig beurteilen, ob eine Eisschicht tragfähig ist." Wenn jemand bei winterlichen Temperaturen einbreche, komme es sehr schnell zu starken Unterkühlungen, die lebensgefährlich sein könnten.



Am Mittwoch und Donnerstag soll es noch sehr kalt bleiben, ab Freitag wird es dann wärmer.