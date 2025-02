In einem Wohnhaus in Berlin-Neukölln ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr dem rbb mitgeteilt hat, brennt es in einem Haus in der Weserstraße/Ecke Fuldastraße. Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und breitete sich dann auf die Etage darüber aus. Die Feuerwehr ist mit über 90 Einsatzkräften im Einsatz, hat den Brand mittlerweile aber unter Kontrolle.

Drei Personen sind verletzt worden. Wie schwer, ist bislang noch nicht klar.