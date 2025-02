Die Berliner Polizei hat am Montagabend in Treptow-Köpenick einen mutmaßlicher Brandstifter festgenommen. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige ist der Polizei bereits bekannt, wie sie am Dienstag mitteilte.

Polizisten waren demnach am Montag zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Spreestraße gerufen worden. Dort brannten laut Polizeiangaben zwei Kinderwagen im Hausflur. Die Feuer konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten, wie es weiter hieß. Polizeibeamten nahmen den 29 Jahre alten Mann eigenen Angaben zufolge fest, er soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.