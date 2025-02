In Berlin sind am Dienstagabend zwei Wahlkampfhelfer der CDU angegriffen worden. Die beiden Männer im Alter von 24 und 30 Jahren befanden sich bei der Attacke im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schöneberg, um Broschüren in Briefkästen einzuwerfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.