Ein Berliner Schauspieler ist in einem Bus mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Es handelt sich um den Schauspieler Samir Salim ("Softies"), wie seine Agentin Michaela Marmulla der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Nach den Angaben der Agentin wollte er im Bus einen Streit schlichten.



Der 24-Jährige sei in der Nacht zum Samstag auf dem Rückweg von einer Berlinale-Party gewesen, als es zu dem Angriff kam, so die Agentin. Polizeiangaben zufolge gab es in dem Bus in Spandau einen Streit um einen Sitzplatz. Salim und ein weiterer Fahrgast hätten demnach den "aggressiven Streiter" daraufhin aus der noch geöffneten Bustür geschoben.