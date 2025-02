Bei den Straftaten in Berliner Grünanlagen liegt der Görlitzer Park in Kreuzberg mit großem Vorsprung auf einem unrühmlichen ersten Platz. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in ihrer Statistik im Park 936 Straftaten, im Jahr davor waren es 1.373, wie Senat und Polizei auf eine Anfrage der AfD antworteten.