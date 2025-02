Der Tierpark in Berlin-Lichtenberg hat ab Dienstag wieder uneingeschränkt für Besucher geöffnet. Die Allgemeinverfügung zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche (MKS) läuft am Montag aus, wie der Tierpark mitteilte.

Vorkehrungen wie Desinfektionsmatten an den Eingängen, das Desinfizieren der Pfoten mitgebrachter Hunde und besondere Abstandsregelungen zu den gefährdeten Tierarten, wie beispielsweise Hirsche oder Giraffen gehörten damit der Vergangenheit an, hieß es weiter. Die Streichelzoos allerdings sollen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Der Tierpark hatte am 30. Januar mit Einschränkungen wieder geöffnet.