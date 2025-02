Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Marienfelde ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der Tote war den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag gefunden worden. Die Heimleitung alarmierte die Polizei. Der Tote sei 23 Jahre alt und kein Bewohner der Einrichtung in der Marienfelder Allee gewesen. Was er in der Unterkunft gemacht habe, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter.

Bei einer Obduktion wurde ein Fremdverschulden festgestellt.