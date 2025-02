Unbekannte fällen seit November illegal Bäume in Chris-Gueffroy-Allee

Unbekannte Täter haben seit November vergangenen Jahres in der Chris-Gueffroy-Allee in Berlin-Baumschulenweg 16 Bäume illegal gefällt. Wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick jetzt mitteilte, verschwanden beispielsweise Pappeln, Robinien, Eschen und Ahornbäume und das vorwiegend an Wochenenden. Der entstandene Sachschaden wird vom Bezirksamt auf etwa 40.000 Euro geschätzt.