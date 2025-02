Marcel Berlin Montag, 17.02.2025 | 15:09 Uhr

Es ist so frustrierend. Da gab es schon eine Untersuchung die zeigte dieses System ist das schlechteste und was macht Berlin - es kauft es trotzdem. Das System animiert erst noch nach dem Rot weiter zu laufen. Weiß man doch dann genau wie lange man noch hat und kann es erst recht bis zur letzten Sekunde ausreizen noch rüber zu laufen selbst wenn es rot wurde.



WARUM? Warum kann dieses Land nicht einfach mal Dinge wie andere machen? Eine Zeit in einem 3. Feld das bei rot wie grün jeweils runter zählt?!? Und wenn es mit der Straßenverkehrsordnung nicht in Einklang ist ja dann passt doch diese an. Es ist kein Naturgesetz und in anderen Ländern überlebt man auch.



Dieses Verhalten der Politik treibt selbst mich langsam in die Verzweiflung und Politikverdrossenheit. Was soll man von Politik halten die einfach sehenden Auges Quatsch macht. Bitte schaltet den Kopf ein Politiker und hört auf mit diesem - jetzt erst recht auch wenn es null Sinn macht.