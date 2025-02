Im ehemaligen Internationalen Congress Centrum (ICC) ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, wurde bei den Löscharbeiten eine tote Person entdeckt. Zur genauen Todesursache ist derzeit noch nichts bekannt.



Die Feuerwehr teilte dem rbb am Mittwochmorgen mit, in einem Aufzugschacht im ICC habe am frühen Morgen Unrat und Gerümpel gebrannt. Dadurch sei es zu einer teils starken Rauchentwicklung gekommen.

Nachdem der Brand gelöscht war, fand die Feuerwehr eine tote Person im Aufzug. Ob ihr Tod im Zusammenhang mit dem Brand steht, ermittelt jetzt die Berliner Polizei.

Die Feuerwehr war mit 83 Kräften im Einsatz.