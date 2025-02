Die Berliner Polizei hat am Mittwochnachmittag offenbar einen Raub aus einem Geldautomaten verhindert.



Nach rbb-Informationen hat die Polizei bereits am Dienstag einen Geldautomaten am Kaiserdamm im Berliner Ortsteil Westend überwacht. Am Mittwochnachmittag verhinderten Sondereinsatzkräfte der Polizei offenbar den geplanten Raub.