Der Orang-Utan Mano im Berliner Zoo ist eingeschläfert worden. Der mit 47 Jahren als betagt geltende Menschenaffe litt an einer unheilbaren, fortgeschrittenen Krebserkrankung, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. In den vergangenen Tagen habe er sich verlangsamt bewegt und nur unregelmäßig gefressen.