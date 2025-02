Große Augen, kleines Tier: Im Berliner Zoo gibt es einen neuen Wickelbär. Das nachtaktive Tropentier wurde bereits am 7. Dezember geboren, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, sei nun auch sein Geschlecht bestimmt worden. Es ist ein Männchen und bekam den Namen "Til".

Wickelbären leben in freier Wildbahn in den tropischen Regenwäldern, auf bis zu 2.500 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Sie nehmen eine wichtige Rolle im Ökosystem der Wälder ein, denn sie essen Früchte und geben die unverdauten Samen über ihren Kot wieder ab. So verteilen sie für die Pflanzen die Samen an anderen Stellen im Wald - ein wichtiger Beitrag zur Biodiversität des Waldes. Ihr natürlicher Lebensraum, der Regenwald, ist allerdings vielerorts bedroht, wegen des Klimawandels und durch Abholzung zugunsten von Plantagen.

Auch die Wickelbären selbst werden vom Menschen bedroht: Wegen ihres niedlichen Aussehens werden sie teilweise als Haustiere gehalten.

Dieses Schicksal droht Til nicht. Er wurde aber vom Zoo erstmal gechippt. Eine Standardmethode bei jungen Tieren, um sie zweifelsfrei identifizieren zu können. Dabei wird ein kleiner Transponder in die Haut eingesetzt.

Zoogäste können den kleinen jungen Wickelbären nun ebenfalls sehen. Allerdings brauchen sie dafür etwas Glück, den Til ist nachtaktiv und noch dazu scheu. Er ziehe sich gerne in seine Schlafkammer zum gemeinsamen Kuscheln mit den anderen Wickelbären zurück, schreibt der Zoo.