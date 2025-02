Peter Schmidt Berlin Sonntag, 09.02.2025 | 13:22 Uhr

Mich wundert es, dass durch verstärkter "Ver-Äppung" mit "Smartphone-Kopplung" noch nicht viel größere Schäden und Betrügerein (mal abgesehen von permanenten Datenverstößen durch Smartphone und Betriebssystem Herstellern) bekannt werden. Auch wenn viele Institutionen wie bspw. Banken, ÖPNV Anbieter, ePA Anbieter etwas anderes behaupten ... ein Betrieb von Applikationen auf einem Smartphone is per se als unsicher einzustufen! Um so verwunderlicher finde ich es, dass es Banken gibt, die quasi nur noch mit einer Smartphone App das Banking erlauben und keine weitere Alternative bspw. als 2FA anbieten. Darum sollte sich mal der Verbraucherschutz kümmern.