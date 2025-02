Fini Berlin Mittwoch, 19.02.2025 | 13:00 Uhr

Es ist schön zu sehen, was die Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters und seine CDU für uns Berliner nun erreicht hat, was die Vorgänger irgendwie nicht auf die Reihe bekommen haben. Ein neuer Stadtteil entsteht, 2000 Wohnungen in den kommenden Jahren und er ist sogar schon an den ÖPNV angeschlossen. Super Nachrichten für Berlin. Doch hoffentlich wird auf den Mix geachtet und nicht nur Mietskasernen gebaut, sondern auch Eigentumswohnungen. Wir suchen seit ca. 2,5 Jahren aktuell noch vergeblich. Zum Glück hat der Nabu endlich eingelenkt für das Wohl der Bevölkerung. Danke an CDU, Nabu und Kurt Krieger. Es zeigt sich: Alles lässt sich ändern, wenn nur der Wille da ist!