Die Gruppe wurde 1988 in New York gegründet. 1991 trat sie in New Yorker Theater am Astor Place zum ersten Mal auf. Aber unterdessen gibt es die Gruppe auch dort nicht mehr: In New York hatte die Blue Man Group nach 33 Jahren Laufzeit ihre letzte Aufführung am 2. Februar. Feste Spielorte der Show befinden sich noch in Boston, Las Vegas und Shanghai. In Orlando soll eine Produktion am 5. April 2025 eröffnen.