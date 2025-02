Die Staatsanwaltschaft in Ulm hat zentral die Ermittlungen im Zusammenhang mit Sabotageakten gegen Autos in mehreren Bundesländern übernommen. Es geht um rund 170 Fahrzeuge in Baden-Württemberg, Bayern und Brandenburg, wie ein Behördensprecher auf Anfrage mitteilte. Bei den Vorfällen wurden jeweils die Auspuffrohre mit Bauschaum verstopft.



Einem "Spiegel"-Bericht zufolge war einer Polizeistreife im brandenburgischen Schönefeld im Dezember 2024 ein Transporter mit drei jungen Männern aufgefallen, die mehrere Kartuschen mit Bauschaum bei sich hatten, wie er etwa zum Abdichten von Fenster- und Türrahmen verwendet wird. Kurz nach der Kontrolle seien Anzeigen von Autobesitzern eingegangen. Bei insgesamt 43 Fahrzeugen sei jeweils das Auspuffrohr mit Bauschaum verstopft worden. Am Tatort lagen Papierschnipsel mit Slogans, die auf die Grünen hinweisen sollten - womöglich ein Versuch, die Tat als Aktion radikaler Klimaaktivisten darzustellen.

Tatorte in Baden-Württemberg waren Blaubeuren, Langenau, Ulm, Blaustein, Beimerstetten und Neu-Ulm.