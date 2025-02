In Berlin

Do 06.02.25 | 17:52 Uhr

Die Polizei hat offenbar den Kopf einer internationalen Autoschieber-Bande gefasst. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, haben Spezialkräfte bereits am Montag einen 46-jährigen Polen in Berlin festgenommen, der dringend tatverdächtig sei.

Ihm wird vorgeworfen, seit März 2024 an insgesamt 50 Fahrzeugdiebstählen in Berlin und Brandenburg beteiligt gewesen zu sein. Der Schaden beträgt insgesamt rund eine Million Euro. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.