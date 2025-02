Hilde Donnerstag, 13.02.2025 | 14:59 Uhr

Da sollen die Vertreter der freien Jugendhilfe darüber beraten, wie sie sich selber abschaffen - grandiose Führung durch die öffentliche Jugendhilfe! Gleichzeitg soll das Geld bei Sportanlagen etc. investiert werden (Investition in Anlagen statt in Menschen). Gerade in Cottbus, wo die politisch rechte Jugend sich massiv ausbreitet kann man dem dann nur noch wenig entgegen setzen. Vielleicht ist das ja auch nicht gewünscht, denn so gedeiht der Nachwuchs für AfD / BSW prächtig. Übrigens im § 11 SGB VIII hießt es "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen." Aber hey, so genau muss man es ja auch nicht nehmen - es gibt Wichtigeres!