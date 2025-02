Die Grund für den Stromausfall in Cottbus am Wochenende waren ein Kurzschluss und ein sogenannter Erdschluss. Dieser wird ausgelöst, wenn ein Leiter Kontakt zur Erde hat. Das haben die Stadtwerke Cottbus am Montag mitgeteilt. Nun werde untersucht, was genau dazu geführt hat. Das werde jedoch einige Zeit dauern, sagte eine Sprecherin rbb|24. Es gebe einen Hinweis auf einen Brand in der Trafostation eines Kunden. Dem werde jetzt nachgegangen, schreiben die Stadtwerke.

Ab Samstagabend waren die Ortsteile Schmellwitz, Saspow und Sielow von dem Stromausfall betroffen. Zum späten Sonntagnachmittag wurden alle Cottbuser Haushalte wieder versorgt.