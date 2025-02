In Elsterwerda (Elbe-Elster) ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie wurde bei Bauarbeiten auf dem Hof eines Autohändlers im Industrie- und Gewerbegebiet-Ost gefunden, wieBürgermeisterin Anja Heinrich (CDU) rbb|24 am Dienstagnachmittag sagte. Zuvor hatte die Stadt den Fund auf ihrer Internetseite mitgeteilt.

Einsatz der Bombenentschärfer auf dem BASF-Gelände in Schwarzheide: Sie mussten einen Kriegsblindgänger unschädlich machen. Am Vormittag konnte der Sperrkreis aufgehoben werden.

Weltkriegsbombe auf BASF-Gelände in Schwarzheide erfolgreich entschärft

Die amerikanische 500-Kilo-Bombe habe relativ nahe an der Erdoberfläche gelegen, so Heinrich. Beide Zünder seien noch vorhanden.

Die Bombe soll am Sonntag entschärft werden. Dadurch werde es zu Einschränkungen im Industriegebiet Ost und den anliegenden Bundesstraßen kommen. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen. Bis acht Uhr sollen alle in einem Radius von 1.000 Metern um den Fundort herum das Gebiet verlassen. Da sich der Fundort mitten im Industriegebiet befindet, sind laut der Bürgermeisterin viele Unternehmen betroffen. Heinrich geht von mindestens 30 Firmen aus. Hinzu kommen circa 800 Bürger, die ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.



Information zu den betroffenen Gebieten will die Stadt demnächst auf ihrer Homepage veröffentlichen. Sie sollen auch auf Infotafeln in den Wohngebieten und in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben.