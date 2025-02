Do 13.02.25 | 07:59 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf einer Landstraße bei Falkenhagen (Mark) im Landkreis Märkisch-Oderland bei einem Unfall gestorben. Der 38-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er später, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach wollte der Mann ein Auto überholen. Dabei ist er laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt.