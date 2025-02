Das Diakonissenhaus Teltow will das Gubener Krankenhaus Naemi-Wilke-Stift übernehmen. Das teile der diakonische Unternehmensverband am Mittwoch mit. Demnach stehe das Haus in "aussichtsreichen Verhandlungen" mit dem Gubener Krankenhaus, welches seit letztem Jahr in der Insolvenz steckt.

Die Klinik sei mit ihrem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung und den damit verbundenen Umstrukturierungsmaßnahmen "auf die Herausforderung der Krankenhausreform [...] gut vorbereitet", so Lutz Ausserfeld, der kaufmännische Vorstand des Diakonissenhauses. Vor allem ambulante und sektorübergreifende Angebote sollen in Zukunft ausgebaut werden.