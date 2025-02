schatzkästchen Donnerstag, 20.02.2025 | 15:18 Uhr

Ich glaube, dass Sie - Sie gaben ja an, Vertrauensverluste - dann gegen die wohl beründbar, unmögliche Arbeitsweise der von Ihnen genannten Institutionen klagen sollten. Sie werden doch hoffentlich handfeste Gründe haben?

Mit, nein, dem vertraue ich nicht, könnten Sie oder Ihre Kinder ganze Gruppen von Menschen in Notlagen bringen. Ist Ihnen das nicht bewusst - oder, kann ja auch möglich sein, egal? Ich meine, gerade bei der HPV-Impfung, die dem ermittelten Zeitpunkt folgt u. noch mal wiederholt wird, wenn sich Jugendliche Botox(Nervengift)spritzen lassen an ganz anderen sehr empfindlichen Stellen am Körper, als in die Muskulatur vom Oberarm, dann übersteht man auch eine Vorsorge, sich wenigstens vor einer Krebsart gut schützen zu können. Ansonsten kann ich @Julia(3)sehr gut verstehen. Während ich mich bei Ihnen sehr wundern muss.