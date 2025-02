Hilde Mittwoch, 12.02.2025 | 17:31 Uhr

Ja, echt schlimm. Jeder in Brandenburg sollte eine Klinik mit Vollversorgung fussläufig erreichen können! Ebenso Geschäfte für alle Bereiche des Lebens, Verwaltungen, Restaurants und all das, was man so braucht. Wer soll das bezahlen? Gut, in den letzten 35 Jahren war die Antwort ja klar und in Zukunft halt die Bürger, die im jeweiligen Umkreis wohnen - wer auch sonst?