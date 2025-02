Der Fahrer eines gestohlenen Autos hat sich auf seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle überschlagen und schwer verletzt. Der 21-Jährige war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor einer Kontrolle der Bundespolizei in Neuzelle (Oder-Spree) geflohen und einige Kilometer später verunglückt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Auto sei zuvor in Berlin gestohlen worden. Die Bundespolizei hielt den Fahrer gegen 2 Uhr zur Kontrolle an. Der bremste nicht und überfuhr eine Nagelsperre mit hoher Geschwindigkeit. Einige Kilometer später, in der Nähe von Schlagsdorf (Spree-Neiße), kam der Mann mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, vermutlich aufgrund beschädigter Reifen. Den Angaben zufolge überschlug sich das Auto.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt und festgenommen.