Trotz satter Minusgrade warnt die Wasserschutzpolizei in Brandenburg sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vor dem Betreten von Eisflächen auf Berliner und Brandenburger Gewässern. Es gebe sicher das ein oder andere Gewässer, das schon eine tragfähige Eisdecke habe, sagte ein DLRG-Sprecher. In den meisten Fällen sei das aber nicht so.

Die Wasserschutzpolizei teilte zudem mit, dass in Brandenburg keine natürlichen Eisflächen zum Betreten freigegeben würden.