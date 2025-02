Kein Sprengstoff gefunden - Mutmaßliche Anschlagspläne: Fünf in Potsdam festgenommene Syrer wieder frei

So 23.02.25 | 18:16 Uhr

Bild: dpa-Bildfunk/Michael Bahlo

Fünf Syrer, die wegen des Verdachts einen mutmaßlichen Anschlag in Berlin geplant zu haben am Samstag festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß. In einer in diesem Zusammenhang durchsuchten Wohnung wurde kein Sprengstoff gefunden.

Nach Festnahmen in Potsdam wegen eines möglichen Anschlags in Berlin sind mehrere Personen wieder frei. Das Polizeipräsidium Brandenburg hat dem rbb am Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass in einer verdächtigen Wohnung in Potsdam kein Sprengstoff gefunden worden sei. Spezialkräfte hatten die Wohnung am Samstag durchsucht und dabei einen verdächtigen Gegenstand abtransportiert, um ihn gegebenenfalls zu entschärfen.

Tschetschene in Haft

Ein Tschetschene mit russischer Staatsangehörigkeit war am Donnerstag am Flughafen BER festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, in Berlin einen Anschlag geplant zu haben. Das Ziel könnte die israelische Botschaft gewesen sein. Der 18-Jährige ist in Untersuchungshaft. Später waren fünf Syrer in Gewahrsam genommen worden. Sie sind jetzt wieder frei. Zwei weitere Verdächtige sind offenbar nach Somalia ausgereist, wo Kontakte zur Terrorgruppe Islamischer Staat bestehen sollen. Dabei handelt es sich um einen Deutschen und einen Russen. Der 18-jährige Tschetschene, der am Flughafen BER festgenommen worden ist, wollte mutmaßlich auch dorthin. Der Hinweis auf die Anschlagsplanung soll von einem ausländischen Nachrichtendienst gekommen sein.

