Sechs Verletzte bei Brand in Werder

So 09.02.25 | 09:15 Uhr

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Werder (Kreis Potsdam-Mittelmark) sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Pavillon im Garten neben dem Haus stand in der Nacht zu Sonntag in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen seien dann auf das Haus übergesprungen.

Alle Bewohner konnten demnach ins Freie gebracht werden. Sechs Menschen trugen leichte Verletzungen davon, vermutlich durch die Entwicklung von Rauchgas. Einige der Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar.

Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.