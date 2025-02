Potsdam - Prozess nach tödlicher Messerattacke auf Wachmann beginnt

Mi 19.02.25 | 14:04 Uhr

Bild: dpa/TNN/Christian Pörschmann

Im Frühjahr 2024 ist in Potsdam ein Wachmann einer Geflüchtetenunterkunft mit einem Messer tödlich verletzt worden. Nun startet der Prozess gegen eine 38 Jahre alte Person. Viele Fragen sind noch offen.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Wachmann auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam startet am Donnerstag am Landgericht der Prozess. Eine 38 Jahre alte Person soll nach Angaben des Gerichts im vergangenen Jahr einen syrischen Sicherheitsmann mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Der 33-Jährige war daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und dort verstorben. Der angeklagten Person mit südafrikanischer Staatsangehörigkeit wird in dem Prozess Totschlag vorgeworfen.



Tatverdächtige Person in Berlin gefasst

Nach der Tat auf dem Gelände der Asylunterkunft in der Geschwister-Scholl-Straße war die verdächtige Person, die in dem Heim wohnte, geflüchtet. Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein. Einsatzkräfte suchten in Potsdam auch im benachbarten Park Sanssouci nach dem Täter. Später erkannte ein in zivil eingesetzter Beamter die verdächtige Person am Alexanderplatz in Berlin. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei konnten sie im Umfeld des Bahnhofs Zoologischer Garten festnehmen. Nach einem Haftbefehl sitzt die Person nun in Untersuchungshaft. Sie hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen eingelassen.



Verhältnis zwischen Opfer und tatverdächtiger Person unklar

Zu einem möglichen Motiv äußerte sich das Gericht bislang nicht. Offen war bislang auch, in welchem Verhältnis das Opfer und die tatverdächtige Person zueinander standen. Warum sie weiterhin im Land war, ist außerdem fraglich. Das Verwaltungsgericht Cottbus hatte 2021 einen Eilantrag gegen die Ablehnung ihres Asylantrags abgelehnt. Ein Jahr später unterstrich das Gericht in einem Klageverfahren die Ablehnung des Asylantrags. Nach Gerichtsangaben wusste die Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg von dem Ergebnis des Eilverfahrens. Der Ausländerbehörde in Potsdam wurde demnach mitgeteilt, dass die Klage gegen den abgelehnten Asylantrag abgewiesen wurde. Eine Anfrage an die Stadt Potsdam dazu blieb zunächst unbeantwortet.

dpa/Pörschmann Gewalttat in Potsdam - Wachmann in Asylbewerberunterkunft getötet - Festnahme in Berlin In einer Potsdamer Asylbewerberunterkunft ist es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Ein Wachmann erlag seinen Verletzungen. Stunden später wurde eine tatverdächtige Person in Berlin festgenommen.



Flüchtlingsunterkunft mittlerweile geschlossen

In der Flüchtlingsunterkunft im Westen der Landeshauptstadt Potsdam waren zum Tatzeitpunkt laut Stadtverwaltung 30 Menschen in 17 Zimmern untergebracht, überwiegend Familien. Im Mai des vergangenen Jahres wurde das Heim geschlossen. Die Schließung war Teil einer größeren Umstrukturierung der Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in Potsdam. Im Rahmen dessen wurden temporäre Einrichtungen aufgegeben. In dem Gebäude wurde früher ein Hotel mit dem Namen "Schlossgarten" betrieben. 2022 hatte es die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten gemietet.