Fahrradparkhaus wird am Bahnhof in Wittenberge gebaut

Am Bahnhof in Wittenberge (Prignitz) wird ein Fahrradparkhaus gebaut. Dort werde es 300 Stellplätze an sogenannten Reihenbügeln und zwei Stellplätze für Lasten- und Sonderfahrräder geben, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Die Kosten belaufen sich demnach auf knapp eine Million Euro.

Damit würden die Angebote für Fahrrad fahrende Pendlerinnen und Pendler verbessert und der öffentliche Personennahverkehr gestärkt, hieß es.