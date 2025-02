Eine 30-jährige Frau muss sich seit Donnerstag am Frankfurter Landgericht wegen einer Brandserie in Fürstenwalde (Oder-Spree) verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr schwere Brandstiftung und fahrlässige Körperverletzung vor. Mehrmals soll sie Feuer im eigenen Haus gelegt haben.

"Sie soll insgesamt sieben Brände gelegt haben, dafür soll es sechsmal im selben Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde und einmal in einem Nachbarhaus gebrannt haben", sagte Gerichtssprecherin Kathleen Labitzke dem rbb. Die Angeklagte soll jeweils eine offene Flamme an im Keller gelagerte Gegenstände gehalten haben, um diese in Brand zu setzen, so die Sprecherin weiter.