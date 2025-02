Heller-Richter, selbst von Schwerhörigkeit betroffen, war 35 Jahre lang die ehrenamtliche Vorsitzende des Schwerhörigenvereins Cottbus. In der DDR war sie Präsidentin des Bundes der Schwerhörigen und vollzog den Zusammenschluss mit dem Deutschen Schwerhörigenbund (DSB) nach der Wende. Zehn Jahre war sie außerdem Vizepräsidentin des DSB, war in dessen Schlichtungsausschuss tätig und saß zudem im Beirat für Menschen mit Behinderung in Cottbus.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Freitag den Bundesverdienstorden an die Cottbuserin Gudrun Heller-Richter übergeben. Die Ehrung fand im Cottbuser Stadthaus statt.

Heller-Richter sagte dem rbb am Freitag, sie nehme den Orden stellvertretend für ihre Mitstreiter entgegen. "Das ist alles kein Alleinwerk", wie sie sagt. "Die Triebfeder ist einfach dafür zu sorgen, dass die Leute mit einer Hörbehinderung sich nicht verkriechen und nicht mehr am gesellschaftlichen Leben, an Kunst und Kultur teilhaben", so Heller-Richter. Mit ihrer Arbeit hat sie unter anderem dafür gesorgt, dass die Cottbuser Stadthalle, das Staatstheater und ein Kino mit besonderer Technik für Hörgeschädigte ausgestattet wurden.



Im Cottbuser Verein gebe es 40 Mitglieder, sagt Gudrun Heller-Richter, die Betroffenheit sei aber weitaus größer. 16.000 Menschen mit einer Schwerhörigkeit würden allein in Cottbus leben, bei nicht ganz 100.000 Einwohnern.