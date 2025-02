Wegen einer technischen Störung bei der Berliner U-Bahn haben mehrere Linien am Donnerstag zeitweise komplett still gestanden.



Am frühen Nachmittag sei es zu einer Stellwerksstörung gekommen, teilte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. "Vorsorglich wurde der U-Bahnverkehr auf den Linien U1 bis U4 kurzzeitig eingestellt."



Das Unternehmen arbeite "mit Hochdruck" daran, das Problem zu beheben. Gegen 15 Uhr hieß es dann, der Verkehr der Linien U2, U3 und U4 laufe wieder an.