In Berlin beginnt am Mittag eine Demonstration der Klimabewegung am Brandenburger Tor, die durch das Regierungsviertel führen soll. Daran beteiligen sich auch andere Organisationen wie der WWF und die "Omas gegen Rechts". Auf der Bühne werden den Angaben zufolge unter anderem die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die Musikerin Paula Carolina und die Influencerin und Autorin Matilda Jelitto stehen.

Die Klimabewegung "Fridays for Future" und weitere Organisationen rufen am Freitag zu Demonstrationen auf. Für Klimaschutz, Demokratie und gegen Rechtsextremismus sind bundesweit Veranstaltungen in mehr als 150 Städten - darunter auch Berlin und mehrere Orte in Brandenburg - geplant.

In mehreren deutschen Städten ist es am Wochenende zu Demos gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD gekommen. Bei einer Großdemo in Berlin protestierten laut Polizei rund 160.000 Teilnehmer – die Veranstalter zählten deutlich mehr.

In einem offenen Brief wird die neue Bundesregierung zu einem klaren Bekenntnis zu Klimaschutz und Demokratie aufgefordert. "Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass Parteien in dieser Zeit meinen, einen Wahlkampf machen zu können, ohne auf den größten Bühnen Lösungen für die größte Herausforderung unserer Zeit anzubieten", heißt es darin.

In Brandenburg an der Havel soll es Videobotschaften an ausgewählten Schaufenstern geben. Dabei erzählen Menschen, was sie an der Demokratie lieben. Am Nachmittag folgt dann ein Spaziergang durch die Stadt mit dem Titel "Woran hängt dein Herz?".

In Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde sind Kundgebungen gegen Hass geplant. Für den Klimaschutz, aber auch gegen Rechtsextremismus sind am Nachmittag Demonstrationen in Potsdam und in Eberswalde vorgesehen. Initiativen wollen so vor dem Einreißen der "Brandmauer" zur AfD warnen.