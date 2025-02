Rund 100 Menschen mussten in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) in der Nacht zu Montag wegen eines Feuers ein Mehrfamilienhaus verlassen. In der Tiefgarage des Hauses sei ein Auto in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle Antenne Brandenburg vom rbb.

Vor dem Haus sei zudem noch ein weiteres Auto in Brand geraten. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden. Niemand wurde verletzt. Die Menschen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Warum die Autos in Brand geraten sind, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.