Auf dieser Grundlage habe die Feuerwehr ein fünfstufiges System erarbeitet, dem die Leitstelle die Anrufe künftig zuordnen soll. In einer schriftlichen Präsentation, die rbb|24 vorliegt, heißt es, dass die Notfallrettung in Berlin damit "bedarfsgerechter disponiert" werden könne.

Die Berliner Feuerwehr will eingehende Notrufe ab dem 25. März nach einem neuen Schema priorisieren, um sie systematisch nach Dringlichkeit abarbeiten zu können. Angesichts einer zunehmenden Zahl an Notrufen habe die Feuerwehr die Rettungseinsätze der vergangenen Jahre, sagte Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch am Mittwoch im rbb.

Blind, taub, das Gesicht verbrannt: Auch in dieser Silvesternacht erlitten Menschen durch Böller und anderes Feuerwerk Verletzungen, teils mit dauerhaften Folgen. Alleine in Berlin traf es laut des Senats mehr als 360 Menschen.

Bauch- und Rückenschmerzen, Traumata oder Vergiftungen ohne schwere Symptomatik fallen in Kategorie 3 (35 Prozent der Notrufe), ungefährliche Blutungen ohne Risikofaktor und psychiatrische Erkrankungen ohne Fremdgefährdung listet die Feuerwehr in Kategorie 4 (10 Prozent). Alle anderen, weniger dringlichen Einsätze werden in Kategorie 5 zusammengefasst - zuletzt betraf das jeden zehnten Rettungseinsatz.

Als Grund für die Einführung der Notfallkategorien nennt die Feuerwehr in ihrer Präsentation eine "anhaltend sehr hohe Anzahl rettungsdienstlicher Einsätze in Berlin", etwa 466.000 Mal mussten Rettungswagen im Jahr 2023 zu Einsätzen ausrücken. Zu den dringendsten Einsätzen zählen etwa Schlaganfälle (13.612 in 2023), Herzinfarkte (7.427) und Reanimationsalarme (5.569 in 2023).