Frau in Friedrichsfelde getötet - eine weitere in Reinickendorf verletzt

Nur wenige Tage nach einem Femizid in Zehlendorf ist in Berlin erneut eine Frau getötet worden. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde am Samstag Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Auch in Reinickendorf ereignete sich eine weitere Messerattacke auf eine Frau.