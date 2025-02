Die Verlegerin Friede Springer wird am Mittwoch im Roten Rathaus als Berliner Ehrenbürgerin ausgezeichnet. Das verkündete der Berliner Senat am Dienstag in einer Mitteilung.

Wegner betonte, Unternehmertum in sozialer Verantwortung gehöre zur Tradition bei Springer. Dies spiegele sich in der großzügigen Unterstützung verschiedener Einrichtungen wider, etwa durch die Axel-Springer-Stiftung und die Friede-Springer-Herz-Stiftung. So werde etwa der Aufbau des "Friede Springer - Cardiovascular Prevention Center at Charité" mit bis zu 70 Millionen Euro gefördert.