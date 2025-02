Gewählt vom Verein Stadtbild - Gebäude des Jahres 2024 steht in Potsdam

Do 27.02.25 | 16:11 Uhr

Bild: dpa/Stache

Der "Plögersche Gasthof" in der Potsdamer Innenstadt ist vom Verein "Stadtbild Deutschland" als Gebäude des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Das teilte der Verein mit, der am Freitag die Auszeichnung übergeben und eine Gravurtafel am Gebäude anbringen lassen will.

Der "Plögersche Gasthof" liegt in der Potsdamer Innenstadt an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Schlossstraße beziehungsweise Anna-Zielenziger-Straße nahe dem Alten Markt. 1754 wurde er nach Angaben der Auszeichner von Christian Ludwig Hildebrandt als Neuschöpfung des von Palladio 1566 errichteten Palazzo Valmarana in Vincenca erbaut. In den vergangenen Jahren ist das Haus nach seinem historischen Vorbild aus dem Jahr 1754 wiederaufgebaut worden. Im Zweiten Weltkrieg war das Gebäude völlig zerstört worden.

Geplant: Gastronomie, Büros, Events und vier große Maisonette-Wohnungen

"Die enorme Sorgfalt, die bei diesen Fassaden in die Detailarbeit gesteckt wurde, strahlt eine hohe Wertigkeit aus, die bei Neubauten sonst ihresgleichen sucht", hieß es in einer Erklärung des Vereins. Es konnten Spolien gerettet werden, die bei der rekonstruierten Fassade verwendet wurden, "allen voran die Attikafiguren, die nach ihrer "Zwischenlagerung" im Schlosspark Sanssouci nun wieder am originalen Standort stehen dürfen", heißt es weiter.

Bauherrin war die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG, die plant, das Gebäude als ein lebendiges Stadthaus mit Gastronomie, Büroräumen, Veranstaltungsraum und vier großen Maisonette-Wohnungen zu nutzen.