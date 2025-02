Im Wahlkampf ist Migrationspolitik das entscheidende Thema. Wie kommt das bei denen an, die täglich mit Geflüchteten Menschen arbeiten? Und wie wirkt sich die Diskussion auf Schutzsuchende aus? Zu Besuch in einer Sammelunterkunft in Berlin-Tempelhof. Von Hasan Gökkaya

Madonna O. zeigt ihrer Sozialarbeiterin ein Schreiben. Ein wenig Deutsch kann die Georgierin schon, aber es sitzt eben noch nicht so gut, dass sie die Mail, die von einer Berliner Behörde kam, versteht. Und weil ihr Asylantrag nicht durchgegangen ist, weil sie derzeit in Deutschland nur geduldet wird, blickt Madonna O. nervös zu Sophie Beier-Saidy, der Sozialarbeiterin. Sie muss helfen.

In Berlin kommen monatlich im Schnitt knapp 1.800 Geflüchtete an. Alle müssen untergebracht werden - eine gesetzliche Verpflichtung. Doch im schwarz-roten Senat gehen die Meinungen über das "Wie" weit auseinander. Von Ute Schuhmacher

Weil die Familie nur eine Duldung hat, sei es fast aussichtslos, eine Wohnung zu finden. "Dabei ist die Familie sehr fleißig, sie und ihr Mann sind ehrenamtlich aktiv." Trotzdem: Madonna O. hatte auch viel Glück. Sie fängt in Kürze eine Ausbildung als Sozialassistentin an. "Das ist ihre einzige Chance, hierbleiben zu dürfen", sagt Beier-Saidy.

Die beiden haben ein eigenes Büro in der Unterkunft, das früher, bevor Menschen aus Syrien, Afghanistan, aus dem Balkan, aus Afrika und anderen Teilen der Welt kamen, Büroflächen bot. "Sprechstunde" bei den Sozialarbeitern ist an diesem Morgen von bis 11:30 Uhr. Die beiden Schreibtische sind eine Anlaufstelle für die Bewohner, die sich in der deutschen Bürokratie zurechtfinden wollen oder müssen. "Neulich wurde ihr die Duldung weggenommen. Es drohte die Abschiebung. Sie kam ins Büro, gab mir das Baby und sagte: 'Sophie, was soll ich machen?'", erzählt Beier-Saidy über eine erst kürzlich erlebte Situation mit Madonna O. Für Beier-Saidy hieß das: Erst einmal beruhigen, neue Anträge ausfüllen und wieder beruhigen.

Die Familie aus Georgien lebt hier an der Colditzstraße in Berlin-Tempelhof in einer Sammelunterkunft, das Gebäude ist für 430 Menschen ein Zuhause auf Zeit. Die Duschkabinen und Küchen, die an ein Hostel erinnern, sind frei zugänglich für die Bewohner. Wer Hilfe im Alltag oder in der Kommunikation mit den Behörden braucht, muss früher oder später zu Sophie Beier-Saidy und ihrem Kollegen Mahmoud Bargouth.

"Wo? Harzer Straße? Ist gut, da wohne ich auch", sagt seine Kollegin am Tisch weiter. Zwei Zimmer in Neukölln, eine gute Chance? Die Freude bei dem syrischen Geflüchteten hält sich in zumindest Grenzen. "Ich mache jetzt die Bewerbungsunterlagen für ihn fertig", sagt Bargouth im ruhigen Ton, als wollte er dem jungen Mann nicht zu große Hoffnungen machen. "Er muss solche Einladungen immer erst bei den Behörden einreichen. Bis die Anträge bearbeitet sind, dauert das 14 Tage oder länger. Die Wohnungen sind dann schon oft weg," sagt Bargouth. Der junge Mann nickt und bedankt sich.

Ihr Kollege Mahmoud Bargouth spricht fließend Arabisch, weshalb er gerade einer Syrerin im Büro hilft. Die Frau will wissen, was auf dem Zeugnis ihrer beiden Kinder steht, die in Berlin zur Schule gehen. "Es gibt ein Problem mit der Handschrift. Ich habe ihr erklärt, dass ihr Sohn nicht so gut schreibt. Sie sagte, doch, er schreibe schön. Aber es geht nicht darum, wie schön er schreibt, sondern wie lesbar es ist", sagt Bargouth. Die Mutter nickt, bedankt sich, als es schon wieder klopft. Ein Syrer zeigt Bargouth sein Handy, die Mail-App ist geöffnet. "Du hast eine Einladung zur Wohnungsbesichtigung bekommen", sagt der Sozialarbeiter.

In Brandenburg, in Berlin, in Deutschland: Migration ist das Wahlkampfthema dieser Zeit. Während im Fernsehen hitzige Debatten laufen, ob die Asylpolitik verschärft werden muss oder nicht, sind die beiden Sozialarbeiter damit beschäftigt, Briefe zu übersetzen, Anträge auszufüllen, den Menschen in der Unterkunft die ersten Schritte in die Unabhängigkeit zu erleichtern. Mit den vielen Männern komme Mahmoud Bargouth gut klar, Sophie Beier-Saidy betont aber, dass sie nur bis zu einem gewissen Grad helfen können. Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen etwa seien weder die Unterkunft noch der Betreuungsschlüssel gut genug.

Geflüchtete, die in Berlin ankommen, durchlaufen zunächst das Ankunftszentrum, wo sie registriert und versorgt werden. In dem Ankunftszentrum in Tegel gibt es zudem eine Notunterkunft, in der Menschen bis zur Verlegung in eine Aufnahmeeinrichtung oder in Gemeinschaftsunterkunft wie die in Tempelhof untergebracht sind. Die Ausstattung in einer Gemeinschaftsunterkunft ist in der Regel etwas besser und die Bewohner haben mehr Privatsphäre.

In Berlin sind derzeit rund 41.000 Geflüchtete staatlich untergebracht. Insgesamt gibt es etwa 130 Unterkünfte. Mit den beiden Ankunftszentren in Berlin, welche zur Notunterbringung genutzt werden können, kommt man in der Stadt auf etwa 45.800 Plätze für Geflüchtete. Aktuell sind davon laut dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 4.815 Plätze frei.