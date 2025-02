Ein Berliner Gefängnismitarbeiter soll Häftlinge bevorzugt und dafür Lebensmittel und Getränken angenommen haben. Die Staatsanwaltschaft hat den 58-Jährigen nach längeren Ermittlungen wegen Bestechlichkeit in drei Fällen und Vorteilsnahme in einem Fall angeklagt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte.

Der Mann soll zwei Häftlingen im offenen Vollzug Privilegien ermöglicht haben. So soll der Mitarbeiter den ehemaligen Häftlingen Details über Kontrollroutinen mitgeteilt haben, um ohne Strafen verspätet in die Haftanstalt zurückzukommen.

Desweiteren geht es in zwei Fällen um Handys, die gefahrlos eingeschmuggelt werden sollten. Auch darüber soll der Mitarbeiter Informationen unerlaubt weitergegeben haben.

Im offenen Vollzug können Insassen tagsüber die Gefängnisse verlassen, etwa um arbeiten zu gehen, Beratungstermine wahrzunehmen oder die Familie zu besuchen. Bei Verstößen wie einer verspäteten Rückkehr können sie aber schnell zurück in den geschlossenen Vollzug verlegt werden.